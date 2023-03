A Sofia Goggia e reussida la revantscha per ils campiunadis mundials, la Taliana gudogna la cursa rapida a Crans Montana – sia 5avla victoria en la disciplina questa stagiun. Segunda vegn sia cumpatriota Federica Brignone.

Sofia Goggia (ITA) 1:26.81 Federica Brignone +0,15 secundas Laura Gauche +0,41 secundas

Ditg è Joana Hählen stada sin il podest, Federica Brignone e Laura Gauche èn dentant stadas pli spertas malgrà lur dumbers da partenza pli auts. In motiv per quai pudessan er stadas las cundiziuns midadas, la partenza da la cursa ha stuì vegnir spustada pervi da tschajera. La cursa d'er n'ha betg gì lieu pervi dal medem motiv.

Las Svizras han mussà in buna prestaziun collectiva. Trais s'èn plazzadas en las top 10 e gista set en las top 20.

La nova campiunessa mundiala Jasmine Flury da Tavau n'è betg stada buna da repeter sia gronda prestaziun ed è vegnida 17avla. Stephanie Jenal da Samignun persvada cun ina cursa offensiva vegn el la 19avla.

Las Svizras