Il Tudestg Michael Nushöhr è dapi sis onns schef da sport tar la Federaziun da ballape dal Grischun (BFV). Er grazia a l'um da 58 onns è tut vegnì pli professiunal tar il ballape da juniors en il Grischun. Las structuras da trenament èn vegnidas meglras u era la scolaziun da trenaders.

Sco anteriur profi da la Bundesliga enconuscha Michael Nushöhr il business da ballape. Durant sia carriera ha el dà 45 gieus en la Bundesliga per Stuttgart e Kaiserslautern. Plinavant è el stà sin il plaz en 149 gieus da la 2. Bundesliga. El sa, tge ch'i dovra per far il pass en il ballape professiunal.

Sper sia funcziun sco schef da sport tar il BFV, è el era anc trenader da l'equipa da la Svizra Sidorientala sut 18 onns. El enconuscha ils talents grischuns:

Ils gronds talents grischuns na ston betg sa zuppar davos ils talents da gronds clubs svizzers.

L'equipa sut 18 onns dal BFV vegn manada quasi sco in'equipa da profis. Els hajan 8 trenaders, raquinta Michael Nushöhr. Davend da trenaders da fitness fin tar in psicolog. En il campiunadi dattan els cunter las equipas da Basilea, YB u Turitg e sch'ins veglia tegnair pitg, dovria quai questa professiunalitad, manegia il trenader tudestg. Quai saja er la suletta via per furmar giugaders che han il potenzial da daventar profi.

Ozendi pon giuvens talents vegnir gia cun 10 onns en las equipas dal BFV. Fin tar 18 onns pon els giudair la scolaziun professiunala.

Legenda: Michael Nushöhr (dretg) Trais gols da penalti ha el sajettà il 1986 en in gieu cun Stuttgart. imago images

Ils Grischuns han ina ferma mentalitad

Sche Michael Nushöhr discura davart ils ballapedists grischuns, ha el bler laud. El è spezialmain intgantà da la mentalitad grischuna. Ils Grischuns sajan pli pronts d'emprender novas chaussas, che persunas or da las grondas aglomeraziuns. Uschia hajan els bler dapli pussaivladads da svilup.

Ch'il dumber da profis grischuns è dentant anc adina pitschen en i mund da ballape, ha tranter auter da far cun la massa. En Grischun na datti betg tants talents sco en las grondas citads. Tuttina hajan plirs Grischuns fatg ils ultims onns il pass tar Son Gagl. El menziuna per exempel in Angelo Campos da Cuira che ha era schon dà en la Super League.

La professiunalitad è creschida ils ultims onns tar il ballape da juniors en il Grischun. Uschia è Michael Nushöhr persvas, ch'i vegn a dar pli savens giugaders grischuns che han la qualitad da daventar profi.

Jau sun persvas, ch'i vegn en il futur a dar pli savens profis da ballape dal Grischun.

In Sursilvan che ha il potenzial...

In giugader che ha tenor Michael Nushöhr il potenzial da far il pass tar ils profis è Fabrizio Cavegn. Il giuven Sursilvan da 19 onns ha dà sut Michael Nusshöhr tar l'equipa da la Svizra Sidorientala sut 18 onns. Actualmain è Cavegn en acziun per Cuira 97 en la 2. liga interregiunala. Proxima stagiun emprova il giugader da Vella ses cletg tar tar il club da la Super League, Son Gagl . Al cumenzament vegn el ad esser part dal cader da l'equipa U21 che dat en 1. liga.