Il podest

1. Marco Schwarz (AUT) 2:23,63

2. Marco Odermatt (SUI) +0,03

3. Rasmus Windingstad (NOR) +0,36

Marco Odermatt è vegnì segund en il slalom gigant a Palisades Tahoe en ils Stadis Unids. Il Svizzer è be stà per trais tschientavels pli plaun ch'il victur Marco Schwarz. Per l'Austriac èsi stà ina premiera: El ha per l'emprima giada insumma ina cursa da la cuppa mundiala en questa disciplina. Insumma sa tracti da l'emprima victoria austriaca dapi quatter onns, cura che Marcel Hirscher ha gudagnà il classicher d'Adelboden. Cumplettà il podest ha il Norvegiais Rasmus Windingstad.

Ils ulteriurs Svizzers

8. Gino Caviezel +1,49

11. Loïc Meillard +1,93

18. Justin Murisier +2,61

22. Thomas Tumler +2,94

Oz è lura anc in slalom sin il program.