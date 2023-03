Las cundiziuns eran difficilas la gievgia saira. Durant l’entir di era quai memia chaud en l'Engiadin'Ota. La loipa da la cursa da notg ha cumenzà a luar. Curt avant la partenza era la dumonda: Tge far. Sperar che las temperaturas sa sbassan, e laschan trair anc ina giada la naiv per che la loipa vegnia cumpacta. Ni sgrattar si il traject e far quel da nov. Ils organisaturs han decidì da betg pli sgrattar si il traject. E quai è stà ina buna decisiun.

Curdin Räz per la segunda ed Ilaria Gruber per l’emprima

In onn suenter sia emprima victoria tar la cursa da notg ha Curdin Räz da Segl pudì repeter ses success. Questa giada è el arrivà sulet sin ils davos 150 meters, uschia che Räz n'ha betg pli sa laschà prender la victoria. El ha gudagnà solo avant ils frars Severin e Mario Bässler dad Elm en il chantun Glaruna.

audio Curdin Räz gudogna la cursa da notg engiadinaisa 01:30 min, ord Actualitad dals 10.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 30 Secundas.

Ilaria Gruber da Silvaplauna è arrivada amez ils umens. La giuvna da sedesch onns ha pers be sis minutas sin ils pli svelts umens ed ha uschia pudì festivar sia emprima victoria sin la loipa da chasa. Ella ha gudagnà avant Christa Ehrenzeller-Jäger da Valens, ed Annina Iseppi da San Murezzan.

audio Ilaria Gruber gudogna cursa da notg engiadinaisa 01:12 min, ord Actualitad dals 10.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 1 minuta 12 Secundas.

Currer en la glisch da la glina e cun glisch da frunt

L’atmosfera è tut autra, ella è tut speziala. Las curriduras ed ils curridurs che fan part a la cursa da notg, fan quai forsa pervia da questa atmosfera tut speziala. Far passlung la notg è pussaivel en differents lieus. Dentant, participar ad ina cursa da notg, quai è mo pussibel en il rom dal Maraton da skis engiadinais. Gia per la tschintgavla giada ha gì lieu questa cursa. Questa giada mo dus dis suenter che la glina era plaina, uschia che la glina splendura anc adina magari ferm.

Sco ina gronda chadaina da glischs sa muventan las curriduras ed ils curridurs da la cursa da notg sur ils Lai da Silvaplauna, da Champfèr e da San Murezzan, avant sco che i va via Meierei a San Murezzan en direcziun da Puntraschigna. Adina puspè sin il traject datti trategniment per las curriduras ed ils curridurs. La cursa da notg daventa uschia propi in'aventura. Circa 600 curriduras e curridurs han s'annunzià per questa cursa. Quai èn in zichel damain che l’enviern passà.

audio En la glisch da la glina da Segl a Puntraschigna 06:07 min, ord Actualitad dals 09.03.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 6 minutas 7 Secundas.

Per l’emprima giada sur il Lai da San Murezzan

Pervia da la pauca naiv da quest enviern è il traject da la cursa da notg sa midà. Per l’emprima giada va la cursa sur il Lai da San Murezzan ed alura via Meierei en direcziun da Puntraschigna. A San Murezzan Bogn vegn perquai stumplada naiv en la via e suenter la cursa puspè allontanada.