L'emprim gol per ils Ollandais ha fatg Memphis Depay en la 11avla minuta via penalti. Il segund gol ha fatg Denzel Dumfries en la 67avla minuta. Grazia a la segunda victoria en la segunda partida da la fasa da gruppas sa qualifitgeschan ils Pajais Bass anticipadamain per l'otgavelfinal.

Belgia en l'otgavelfinal

Ils Danais n'han betg gì il cletg da lur vart, e ston quintar da crudar ora dal campiunadi europeic. Suenter il 0:1 cunter la Finlanda è suandà la gievgia in 1:2 cunter la Belgia.

Bain ha Yussuf Poulsen marcà gia suenter 99 secundas il 1:0 per il Danemarc. E durant in quart d'ura han ils Danais gì ina schanza suenter l'autra. Il pli tard suenter la pausa è il maletg lura sa midà, cura che Kevin de Bruyne è vegnì en il gieu – il Beltg ch'è stà blessà. Il giugader da Manchester City ha preparà il 1:1 sajettà da Thorgan Hazard, ed il 2:1 suenter 70 minutas ha de Bruyne gist fatg sez.

Emprima victoria per l'Ucraina

Cunter il noviz al campiunadi europeic la Macedonia dal Nord gudogna l'Ucraina cun 2:1. Suenter var mes'ura han Jarmolenko e Jaremtschuk sajettà gist dus gols (29avla e 34avla minuta). Suenter la pausa ha Alioski procurà en la 57avla minuta per il gol da la Macedonia dal Nord, quai che ha anc laschà sperar ina giada quels. L'anteriur giugader da Lugano ha l'emprim manchentà da realisar in penalti, cun in segund culp ha el lura dentant tuttina tutgà il gol.

Era l'Ucraina ha gì ina schanza da penalti, en la 84avla minuta n'ha Malinowskyi dentant betg pudì realisar quel.