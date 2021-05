Per la squadra naziunala svizra cumenza l’aventura da l’Euro2020. A Bogn Ragaz as prepara la naziunala sin il punct culminant da questa stagiun. Sin l’Euro ch'ha lieu per l’emprima giada en indesch differents pajais.

Igl è adina in mument tut spezial cura ch'ils giugaders da l’equipa naziunala da ballape entran en il champ da trenament per il proxim turnier grond. Questa giada è quai l’Euro2020 ch'è vegnida spustada per in onn sin questa stad. Sco autras giadas era, ha l’equipa naziunala da ballape prendì domicil per 10 dis a Bogn Ragaz. En il lieu da cura chatta l’equipa naziunala tut l’infrastructura per pudair sa preparar optimalmain per l’Euro che cumenza lura ils 11 da zercladur cun la partida d’avertura tranter la Tirchia e l’Italia a Roma.

Partidas da test encunter l'USA ed il Principadi da Liechtenstein

Durant il champ da trenament da l’equipa naziunala a Bogn Ragaz spetgan er anc duas partidas da preparaziun sin l’Euro. Dumengia saira ils 30 da matg, dat la naziunala svizra a Son Gagl encunter ils Stadis Unis. E gievgia ils 3 da zercladur lura anc il gieu da preparaziun encunter il Principadi da Liechtenstein, era en l’arena da Son Gagl. Suenter fa la naziunala svizra viadi direct a Baku per l’emprim gieu da gruppa da l’Euro2020 cunter la Valisa.

Or da 29 datti 26

Il trenader da l’equipa naziunala Vladimir Petkovic entra cun 29 giugaders en il champ da trenament a Bogn Ragaz. Durant ils proxims dis ha Petkovic lura anc la lezia da stritgar trais giugaders or da ses cader. Sin l'emprim da zercladur da mesanotg ha il trenader dad annunziar a la UEFA ils nums da quels 26 giugaders che duessan represchentar la naziunala svizra durant il turnier da l’Euro. Pervia da la pandemia da corona san las equipas ir questa giada cun in cader da 26 giugaders al turnier che ha lieu en l’entira Europa.