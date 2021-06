En diesch dis cumenza il punct culminant dal onn da ballape, l'Euro 2020, en indesch pajais. Avant che la Svizra parta en direcziun da Baku per l’emprima partida cunter la Valisa spetgan anc duas partidas da preparaziun sin la naziunala. L’emprima cunter ils Stadis Unids. Il gieu che la Svizra ha gudagnà cun 2:1. L’equipa nordamericana ha il trenader Vladimir Petkovic elegì sapientivamain. Encunter ils Stadis Unids vuleva Petkovic simular il gieu che è pussaivel era encunter la Valisa, l’emprim adversari da gruppa da la naziunala, ed era il gieu encunter l’Italia. La naziunala Svizra ha dentant gì dapli fadia che spetgà encunter ils Stadis Unids. Surtut l’emprima mesadad n'era insumma betg tenor il gust da la Svizra. La offensiva n'era betg uschia stabila, ed era l’attatga n’ha betg fatg bler or da sias pussaivladads.

Gieu era in test, in test è era qua per empruvar chaussas

E tuttina, quai che la Svizra ha mussà en la partida encunter ils Stadis Unids è stà senza dubi sut las aspectativas. Surtut sut las aspectativas che l’equipa ha envers sasez. Igl era in test, gea, e tuttina ha la Svizra fatg memia pauc or da quest test. Vers la fin da la partida aveva il gieu pli il caracter dad in trenament sin livel da gieu, sco dad ina partida da livel internaziunal. La naziunala vuleva prender cun sai dal gieu encunter ils Stadis Unids in bun sentiment. Quest bun sentiment manca uss dentant suenter la partida encunter ils Americans. Ina da las paucas bunas chaussas è il resultat ch'è positiv.