Las cursas rapidas dal final da la cuppa mundiala a Lai èn periclitadas. Suenter il trenament da glindesdi sto er quel dad oz mardi vegnir annullà pervia da la naiv ed ils ferms vents, communitgescha la FIS.

Per mesemna fiss mintgamai planisà ina cursa rapida da las dunnas ed ina dals umens. Avant la partenza stoì però dar in trenament ufficial. La suletta pussaivladad che resta uss anc è perquai, da far in trenament la mesemna en damaun avant las cursas. In scenari che vegnia però engrevgià da la schletta previsiun da l'aura.