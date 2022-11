Max Verstappen en Red Bull ha gudagnà il Grond Premi dal Mexico a Mexico City. I sa tracta da sia 14avla victoria da la stagiun – in nov record. Il podest cumpletteschan Lewis Hamilton en Mercedes ed il matador local Sergio Perez, medemamain en Red Bull. In punct hai er dà per la squadra da Hinwil: Valtteri Bottas en Alfa Romeo è vegnì 10avel. Ses collega da squadra Guanyu Zhou ha terminà la cursa ordaifer ils puncts sin il 13avel plaz.