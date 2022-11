A l’equipa da Christian Wohlwend ha mancà l’effizienza avant il gol. Cuntrari ils Turitgais ch’han propi gì in saun fraid en quest classicher e nizzegià lur schanzas da gol. Il gieu ha er cumenzà mal per il HCD. Gia en la 5avla minuta ha il Svedais Lucas Wallmark tuc al 1:0, quai suenter in conter sco ord il cudesch. Curt avant l’emprima sirena ha Sven Andrighetto augmentà al 2:0. Cun dus ulteriurs gols a la fin dal segund terz entras Chris Baltisberger e Willy Riedi han ils ZSC Lions lura fatg tuc cler e decidì il gieu. Il 5:0 curt avant la fin entras Reto Schäppi ha lura sulet anc midà in zic cosmetica vid il resultat.

Miserabla bilantscha cunter ils ZSC Lions

Per il HCD èsi gia la 13avla terrada encunter ils ZSC Lions en ils davos 14 duels dapi la stagiun 2019/20, dapi che Christian Wohlwend è trenader a Tavau. La suletta victoria dals davos bun trais onns encunter ils Turitgais ha Tavau festivà avant bun in onn. La fin november 2021 aveva il HCD gudagnà a chasa cun 4:1.

Grazia a questa victoria han ils ZSC Lions uss er pudì suenter al HCD en la tabella. Omaduas equipas han actualmain 27 puncts sin conto. Ils ZSC Lions han però giugà trais gieus pli pauc.

Las ulteriuras partidas da la 18avla runda

Ajoie – Zug 0:1 .

Berna – Kloten 2:5.

Genevra – Ambri 4 :1.