La stagiun passada ha il Club da hockey da Tavau fatg in deficit da 3,8 milliuns francs. Per pajar quel deficit ha l’equipa grischuna prendi si in credit en quella summa. Il HCD vul pajar enavos quai credit aifer 3 onns.

La davosa stagiun è stada difficila per il Club da hockey da Tavau. Betg mo sin livel sportiv, il HCD aveva pers la seria dals pre playoff encunter Berna, dentant surtut era sin livel finanzial. Pervia da la pandemia da corona ed il scumond da fans en las hallas da glatsch, ha il HCD stuì dar la pli gronda part dal champiunadi senza fans. L’absenza dals amis da hockey en las hallas da glatsch ha procurà per ina gronda fora en la cassa dal HCD. L’equipa grischuna ha fatg la stagiun passada in deficit da radund 3,8 milliuns francs. Per cuvrir quel deficit ha il HCD stuì prender si in credit da quel import. Tenor il maina gestiun dal HCD, Marc Gianola, vul l’equipa pajar enavos quai credit aifer da trais onns.

In milliun pli pauc per il cader dal HCD

Il grond baccun da las mesiras per pajar enavos il credit va sin l’equipa sezza. Il schef da sport ha in milliun francs pli pauc a disposiziun per metter ensemen sia equipa. Vitiers vegn il fatg ch'ina buna part dals fans desista da las reducziuns ch'il HCD aveva empermess cun la cumpra da cartas da stagiun. E lura survegn il HCD anc daners dal chantun Grischun. Uschia vess quai da grategiar da restituir il credit aifer da trais onns.

Dumandar ils acziunaris per daners, ultima ratio

Sco davosa mesira per restituir il credit ponderescha il HCD da dumandar las acziunarias ed ils acziunaris per in augment dal chapital d’aczias dal Club da hockey da Tavau. La davosa giada ch'il HCD ha fat quai era avant sis onns, suenter il titel da champiun svizzer l’onn 2015.