Il Club da hockey da Tavau ha gudagnà per la terza giada en seria encunter Ambri-Piotta. Il HCD ha battì la mesemna saira ils Tessinais cun 5:3 ed uschia gudagnà trais ulteriurs impurtants puncts per cuntanscher il playoffs.

Legenda: Il HCD cun ses chapitani e topscorer Andres Ambühl n'è betg stà da franar. Keystone

14' Benjamin Baumgartner (Marc Wieser) 1:0

24' Enzo Corvi (Andres Ambühl) 2:0

26' Yannick Frehner 3:0

34' Magnus Nygren (Enzo Corvi) 4:0

40' Lorenz Kienzle (Marc Aeschlimann) 5:0

42' Michael Ngoy (Brian Flynn) 5:1

45' Julius Nättinen (Brian Flynn) 5:2

55' Dominic Zwerger 5:3

Gala en il segund terz

Per la decisiun ha il HCD procurà en il segund terz. Cun quatter gols entaifer bun in quart d'ura ha Tavau dà en quest segund terz ina lecziun als Tessinais. En l’emprim terz èsi anc stà in duel fitg stretg cun schanzas da gol sin omaduas varts. En il davos terz ha Ambri-Piotta mussà caracter ed anc ina giada dà tut enstagl da laschar pender il chau. Per dapli che trais gols n’hai dentant betg pli tanschì. Tuttina ha Ambri anc ina giada procurà per ina tscherta tensiun en las davosas minutas.

Sonda proxima, ils 20 da favrer, frunta il HCD a chasa sin l’EV Zug. Silsuenter dastga Tavau anc giugar quatter ulteriurs gieus en seria a chasa, quai encunter Langnau, Friburg, Berna e Rapperswil-Jona.