Quarta terrada en seria per il HCD

Sco gia tar il davos gieu da chasa avant in’emna encunter ils ZSC Lions ha l’equipa da Christian Wohlwend spetgà adumbatten sin in gol. Gist durant las emprimas 10 minutas dal gieu ha il HCD gì tut sut controlla, dominà il gieu dad A fin Z e gì pliras bunas schanzas. Mo ina gia dapli ha l’effizienza avant il gol mancà.

Sin l’emprim gol dal gieu han ils fans ed aspectaturs stuì spetgar ditg. Pir en la 34avla minuta èsi reussì a Joel Salzgeber da manar ils SCL Tigers cun 1:0 en avantatg, quai sin pass da Claudio Cadonau, il Sursilvan ch’ha midà questa stagiun da l’EV Zug a Langnau, quai suenter dus titels da campiun svizzer cun l’equipa da la Svizra centrala. En la 47avla minuta ha il Finlandais Aleksi Saarela tuc al 2:0 e bun sis minutas pli tard ha l’auter Finlandais en il cader da Langnau, Harri Pesonen, fatg tut cler cun ses 3:0, in gol da powerplay suenter in chasti encunter l’Engiadinais Davyd Barandun. 14 secundas avant la fin dal gieu ha il topscorer dal HCD, Matej Stransky, anc pudì scursanir al 1:3, in gol ch’è dentant vegnì bler memia tard.

Gia la sonda saira, pia 24 uras suenter la terrada encunter ils SCL Tigers, survegn il HCD la proxima schanza da turnar enavos sin la via da success. Tavau gioga ordaifer encunter il HC Ajoie che sa chatta a la cua da la tabella. Avant bun in mais aveva il HCD battì Ajoie a chasa cun 5:1.