Il HCD ha fruntà ordaifer sin l'EHC Kloten. La partida ha cumenzà schlet per ils da Tavau. Gia en la quarta minuta ha Ekestahl Jonsson tutgà per ils da Kloten – 1:0 per la squadra indigena. Tavau sco era Kloten han silsuenter cumbattì ed il gieu è stà fitg equilibrà.

En la 25avla minuta ha Nordström pudì egualisar ad 1:1. Ma lura han Faille e Simic tutgà per Kloten en la 35avla e 39avla minuta – 3:1 suenter dus terzs.

Arttu Ruotsalainen ha en la 51avla minuta engrondì l'avantatg per Kloten e curt suenter ha Julian Schmutz tutgà per il HCD en la 54avla minuta. Il davos gol ha puspè Ruosalainen fatg – 5:2 è stà il resultat a la fin da la partida.

Ier ha il HCD pers a chasa cunter ils ZSC Lions cun 0:5.

