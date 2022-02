Dar la partida dals otgavelfinals sto la naziunala svizra, perquai ch'ella ha pers tut las trais partidas da la prerunda ed è sa tschentada sin il davos plaz da sia gruppa. Il terz e davos giue han ils Svizzers pers il venderdi cun 3:5 cunter il Danemarc.

Cumenzà aveva il gieu bain, cun in 1:0 èn ils Svizzers ids en l'emprima pausa. Corvi ha purtà l'equipa da Patrick fischer en avantatg e quai suenter 16 minutas. Ord vista svizra è quai stà ina bun'entschatta. Ma, gist a l'entschatta da segund terz han ils Svizzers dà ord maun il gieu. Suenter in chasti encunter Malgin, han ils Danais gulivà e be curt suenter hai dà il segund gol per l'adversari. Perfin sin il 3:1 han ils Danais pudì engrondir la distanza. Sulet Weber ha gì ina schanza da far in gol en il segund terz, quel è dentant ì en la pitga.

Er l'ultim terz ha gia cumenzà schlet per ils Svizzers. Meyer ha tutgà suenter 41 minutas al 4:1. Ma, ils Svizzers han cumbattì vinavant. Loeffel ha scursanì suenter 45 minutas sin il 4:2. Herzog ha curt avant la fin anc fatg il 3:4. En l'ultima minuta han ils Danais lura dentant fatg la decisiun definitiva al 5:3 encunter ils Svizzers.