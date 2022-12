Cun surpigliar l'equipa da las Thurgau Indien Ladies vul il club da hockey da Tavau surtut promover il hockey da dunnas declera Marc Gianola, il CEO dal HCD. En lur nov dachasa en il Partenz duain las hockeyanas profitar da structuras e purschidas professiunalas. Ellas duain pudair trair a niz quai che stat er a disposiziun als profis masculins dal club. Plinavant duain giugadras giuvnas avair la pussaivladad da cumbinar il dar hockey cun visitar il gimnasi da sport ubain far in emprendissadi.

Memia giud via?

Na, punctuescha Marc Gianola. Surtut betg per numerusas giugadras grischunas ch'èn engaschadas tar las Thurgau Ladies. Per ellas vegnan ils viadis pli curts. Cun la midada a Tavau vesian las hockeyanas surtut nua ch'ellas possian tut profitar dal club da profis per far in u er plirs pass enavant en quest sport.

Quai è in schoc positiv

Quai è stada l'emprima reacziun da Silvana Schmidt da Sent. Ella è sia terza stagiun en servetsch tar las Thurgau Ladies che dattan en la pli auta liga da hockey da la Svizra.

Duas giadas l'emna fa ella il viadi da l'Engiadina giu tar ses club per trenar. La fin d'emna da viadi per dar ils gieus dal campiunadi. En pli emprendissadi e scola. Silvana Schmidt sa legra ch'il HCD è sa decidì per ellas sco lur emprima equipa da dunnas. «Per las giugadras giuvnas è quai in hit». Abstrahà dals viadis pli curts per las Grischunas en il team daventia tut pli professiunal ed attractiv a Tavau.