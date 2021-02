Dals 8 fin ils 21 da favrer vegn cumbattì a Cortina d'Ampezzo per medaglias. La delegaziun svizra va cun grondas aspectativas direcziun Italia.

Il sguard sin la tabella da naziuns tanscha per vesair che la Svizra è actualmain il numer 1 en il sport da skis. Sco gia l'onn passà na vegn l'Austria betg da tegnair pitg als Svizzers.

Uschia na datti era betg in auter pajais che cumpara cun uschè blers trumfs sco la Svizra als campiunadis mundial sda skis a Cortina d'Ampezzo. Beat Feuz, Mauro Caviezel, Marco Odermatt, Lara Gut, Michelle Gisin u Corinne Suter per be numnar intgins nums.

Bildergalerie

1 / 4 Legenda: Michelle Gisin La skiunza da 27 onns è spezialmain en las disciplinas tecnicas in trumf svizzer. Keystone 2 / 4 Legenda: Lara Gut La Tessinesa è la gronda speronza svizra en il Super-G Keystone 3 / 4 Legenda: Marco Odermatt Il skiunz dal chantun Sutsilvania tutga tar in dals topfavurits en il slalom gigant. Keystone 4 / 4 Legenda: Beat Feuz Il Bernes è quel ch'i è da dumagnar en la cursa rapida. Keystone

Avant dus onns als campiunadis ad Are ha l'equipa svizra recaltgà quatter medaglias. Las schanzas èn bunas che quest dumber vegn ad esser quest onn pli grond. La qualitad dal cader è, tut en tut, pli auta ch'il 2019.

Program da cursa

glindesdi, 8 da favrer – cumbinaziun alpina dunnas

– cumbinaziun alpina dunnas mardi, 9 da favrer – super-g dunnas e super-g umens

– super-g dunnas e super-g umens mesemna, 10 da favrer – cumbinaziun alpina umens

– cumbinaziun alpina umens sonda, 13 da favrer – cursa rapida dunnas

– cursa rapida dunnas dumengia, 14 da favrer – cursa rapida umens

– cursa rapida umens mardi, 16 da favrer – slalom parallel (premiera)

– slalom parallel (premiera) mesemna, 17 da favrer – concurrenza d'equipa

– concurrenza d'equipa gievgia, 18 da favrer – slalom gigant dunnas

– slalom gigant dunnas venderdi, 19 da favrer – slalom gigant umens

– slalom gigant umens sonda, 20 da favrer – slalom dunnas

– slalom dunnas dumengia, 21 da favrer – slalom umens

audio Crans Montana top – Bormio flop 04:07 min, Actualitad dals 08.02.2021. laschar ir. Durada: 04:07 minutas.

Il record da medaglias per la Svizra hai dà il 1987 tar ils campiunadis mundials da chasa a Crans Montana. Gist 14 medaglias han las atletas ed atlets svizzers recaltgà en il Vallais. Da quai èn 8 stadas medaglias d'aur. Il 1987 è stà il temp cura ch'il sport da skis è stà sin il zenit en Svizra, cun stars sco Pirmin Zurbriggen, Peter Müller, Vreni Schneider u Maria Walliser.

Il punct il pli bass dals ultims decennis èn stads ils campiunadis mundials 2005 a Bormio. Betg ina solia medaglia hai dà da festivar per il cader svizzer. Dus tschintgavlas plazzas èn stadas ils puncts culmintants en l'Italia.