Johaug, Bolshunov e co.

Gia per la segunda giada en roda han ils organisaturs da la cursa populara dal Maraton da skis engiadinais stuì annullar la cursa. Uschia è la dumonda da la Federaziun internaziunala da skis FIS vegnida sco clamada. Damai che Oslo ha refusà las cursas tradiziunalas dal Holmenkollen, ha la federaziun tschertgà alternativas.

La regiun da l’Engiadin'Ota cun sia infrastructura e cun ses know-how dad organisar eveniments gronds è stà predestinada – per far la dumonda sch'ins vul surpigliar questas cursas da la cuppa mundiala. Suenter curta discussiun cun tut ils involvids e suenter che la finanziaziun è stada garantida, ha ins dà glisch verda en Engiadina.

Lavur da Hercules

Aifer da mo trais emnas ha la regiun da l’Engiadin'Ota organisà las cursas da la cuppa mundiala da passlung. En in emprim pass èn las organisaziuns dal Maraton da skis engiadinais e dal Tour de ski en Val Müstair sa messas ensemen. Il Maraton ha la savida da fabritgar l’infrastructura per cursas grondas, il Tour de ski sa sco ins organisescha cursas da la cuppa mundiala. Ensemen disponan las duas organisaziuns era da numerus contacts cun voluntaris. Uschia n'èsi era betg stä in striegn dad organisar circa 350 voluntaris che gidan la fin d’emna da las cursas da la cuppa mundiala en l'Engiadin'Ota.

Cursas sin traject original dal Maraton

Las cursas da la cuppa mundiala da passlung en Engiadina remunereschan era in zichel per las cursas dal Maraton che fissan stadas la medema fin d’emna. Tut la regiun brama sin questas cursas, er pervia da la gronda euforia eri simpel dad organisar quest eveniment mo aifer da mo trais emnas. Il program da cursa prevesa l’emprim cursas da las dunnas e dals umens a Silvaplauna/Surlej. La dumengia lura las cursas da distanza da San Murezzan a S-chanf, respectiv da Malögia a S-chanf.