La partenza en il gieu tranter il Club da hockey da Tavau e Langnau è stada sco in nausch siemi. Gia suenter 35 secundas ha Marc Michaelis marcà l’emprim gol per Langnau. Ed igl è vegni anc mender per il HCD. Suenter tschintg minutas manava l’equipa bernaisa gia cun 2:0. Lura dentant ha il HCD mussà ina reacziun. Anc en l’emprim terz è quai gartegià al HCD dad egualisar la partida ed alura dad ir en avantatg.

Nach Horrorstart und einem 0:2-Rückstand dreht der #HCD auf - und das Spiel! Mit den Punkten 70, 71 und 72 stehen wir weiter auf Tabellenplatz 5.

Matchbericht & Highlights:

📰 https://t.co/pEdItlERvH

📺 https://t.co/wzbB4g4Mfg#HCDvsSCL 6:3

🗓️Weiter gehts am 14. 02. gegen Genf. pic.twitter.com/ahaU1cViFh — Hockey Club Davos (@HCDavos_off) February 4, 2023

Betg pli dà or da maun l’avantatg

Suenter ch'il HCD è stà bun da reagir sin il retard encunter Langnau n'ha l’equipa grischuna betg pli dà or da maun quest avantatg. En il terz d’amez ed er en l’ultim terz ha Tavau fatg gols e betg pli laschà turnar Langnau en la partida. La victoria cunter Langnau è stada la davosa avant la pausa da l’equipa naziunala. 10 dis na dat il HCD uss betg pli hockey. Uschia ch'ins po guarir in zichel ils mals gronds e pitschens per esser pront alura cura ch'i va en la fasa finala da la qualificaziun.

Las ulteriuras partidas da la 46avla runda

Ajoie – Losanna 2:1 suenter prolungaziun

Berna – Bienna 4:0

Rapperswil Jona Lakers – Zug 3:0

Lugano – Kloten 5:3