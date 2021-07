Il comeback da Armon Orlik è gartegià. Cun quatter victorias e dus paris ha el fatg a la fin il segund blers puncts (57,50) e survegn in cranz da muntogna. Per la lutga finala n'hai dentant betg bastà, cun quai ch'el ha fatg dus giadas in pari – cunter Marcel Bieri ed Erich Fankhauser. Per il lutgader da Maiavilla èsi stà l’emprima festa da lutga dapi bunamain dus onns.

Legenda: Il comeback dad Armon Orlik è gartegià (qua cunter Patrick Räbmatter). Keystone

La surpraisa dal di è il victur. Damian Ott dal chantun Son Gagl ha gudagnà la lutga finala cunter Andreas Döbeli dal chantun Argovia. Il Songagliais – ch'è da l'annada 2000 – ha tranter auter mess en il resgim lutgaders ferms sco Sven Schurtenberger u Joel Strebel. En las sis lutgas ha el fatg 58,25 puncts. Per Damian Ott èsi l'emprima victoria en ina da las festas da lutga naziunalas.

Andreas Döbeli è a la fin sin il terz plaz, ensemen cun Werner Schlegel (57,25).

Igl è stà la 70avla ediziun da la lutga sin il Weissenstein, la muntogna da chasa da Soloturn.