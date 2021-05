La pandemia da corona ha franà pulitamain ils lutgaders. La davosa giada ch’Armon Orlik è sa preschentà ad in festa da lutga è stà a la festa federala a Zug l’avust 2019. Quest temp senza festas da lutga ha Orlik principalmain nizzegià per ses studi d’inschigner da construcziun.

Suenter che la stagiun 2020 è vegnida annullada dal tut pervi da corona han er las emprimas festas da quest onn gia stuì vegnir spustadas u directamain annulladas. Tuttina po Armon Orlik dapi intginas emnas puspè trenar en il resgim, quai en pitschnas gruppas e cun purtar ina mascra. Plaunet datti era schluccadas en il sport da lutga uschia che las emprimas festas pudessan bainbaud survegnir glisch verda. Armon Orlik trenescha uschia puspè pli intensiv en vista als dus puncts culminants da la stagiun che stattan sin il program il settember: ina giada la festa da giubileum en l’Appenzell (125 onns Associaziun federala da lutga) e per l'autra la festa da lutga da Kilchberg.

Reducì il trenament ed augmentà il studi

Durant il 2020, in onn senza ina suletta festa da lutga, ha Armon Orlik er nizzegià il temp per vegnir pli baud a fin cun ses studi d’inschigner da construcziun. Plinavant haja el impundì bler temp liber a Vaz Sut per sa gidar vid la construcziun da la nova halla da lutga che duess esser a fin questa stad.

Il trenament n’ha Orlik sa chapescha betg tralaschà durant quai temp. Mo i saja er stà d’improvisar bler e chattar novas vias e furmas da trenar, di il meglier lutgader grischun da 25 onns.

Midadas privatas

Betg sulet la vita sportiva è sa midada durant questa pandemia da corona, mabain er sia vita privata. Tranter auter ha Armon Orlik bandunà il dachasa dals geniturs per uss abitar sulet en ina abitaziun a Maiavilla. Per l’autra han ins entupà il davos temp il lutgader grischun cun chavels lungs. Uss èn ils chavels tschurs e lungs dentant puspè davent. I saja simplamain pli pratic cun chavels curts en il resgim, manegia Armon Orlik cun in surrir.