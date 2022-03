Il CEO dal maraton da skis engiadinais tira in'emprima bilantscha positiva da l'occurrenza. Quai malgrà ch'i ha dà pervia da la pandemia in zic pli paucas participantas e participants. Cuntents èn ils organisaturs cunzunt ch'il nov sistem cun la partenza en undas haja funcziunà sco giavischà. El en l'intervista cun RTR:

L'emprima giada al maraton

Dus onns n'ha il maraton da skis engiadinais betg gì lieu. Blers e bleras han spetgà ditg sin la 52avla ediziun. Per tscherts è il maraton 2022 stà l'emprim insumma. Uschia per exempel era per Anna Tina Flepp da Surrein.