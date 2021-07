Jolanda Neff, Sina Frei e Linda Indergand scrivan istorgia per la Svizra als gieus olimpics a Tokio. Il trio gudogna aur, argient e bronz en la cursa da mountainbike. Per tut las trais Svizras è quai l’emprima medaglia a gieus olimpics.

audio Tokio 2020: Triumf total per las mountainbikras svizras 02:44 min, Actualitad dals 27.07.2021. laschar ir. Durada: 02:44 minutas.

Jolanda Neff ha mussà ina cursa perfetga e gia baud pudì sa distanziar da l'entira concurrenza. Ella è vegnida il meglier a frida cun il percurs fitg tecnic a Tokio e la finala triumfà cun in avantatg da passa ina minuta sin sias cumpatriotas Sina Frei e Linda Indergand.

01:57 video L'arrivada da Jolanda Neff, Sina Frei e Linda Indergand Or da Tokyo 2020 Clips dals 27.07.2021. laschar ir

Per Jolanda Neff èsi l’encurunaziun d'ina grondiusa carriera, quai cun 28 onns. Cun quest titel olimpic ha ella gudagnà il sulet titel che mancava anc en ses palmarès, e quai suenter dus onns nua ch'ella ha cumbattì encunter diversas blessuras. Avant bun in onn e mez era Neff cupitgada fitg en il trenament en ils Stadis Unids, avant sis emnas aveva ella plinavant rut in maun.

07:46 video La surdada da las medaglias a Neff, Frei ed Indergand Or da Tokyo 2020 Clips dals 27.07.2021. laschar ir

In grond success èsi er per Sina Frei che gudogna argient tar ses emprims gieus olimpics insumma. Ed er per Linda Indergand dal chantun Uri è la medaglia da bronz il pli grond success da la carriera. Per l'entir trio èsi la pajaglia per las tschients e millis uras lavur e trenament.

audio Valitaziun dal triumf traidubel a Tokio 02:43 min, Actualitad dals 27.07.2021. laschar ir. Durada: 02:43 minutas.

Trumpada per las favuritas franzosas

Ina dira frida han las Franzosas stuì magunar en la cursa olimpica a Tokio. Loana Lecomte ch’aveva gudagnà tut las cursas da la cuppa mundiala da la stagiun è vegnida sisavla. Er la segunda favurita, la campiunessa mundiala Pauline Ferrand-Prévot n'ha betg persvadì. Suenter in bun cumenzament è la Franzosa crudada enavos sin il 9avel plaz.