Mathias Flückiger gudogna suenter il short track er la cursa roiala da cross country a Les Gets en Frantscha ed uschia l’emprova generala per ils gieus olimpics a Tokio. Nino Schurter è vegnì 5avel en questa davosa cursa avant il punct culminant da la stagiun.

Mathias Flückiger gudogna emprova generala per Tokio

MTB cuppa mundiala a Les Gets

Mathias Flückiger è il mument en sia furma da la vita. Suenter ch’el aveva gia gudagnà avant trais emnas omaduas cursas a Leogang en l’Austria n’ha Flückiger er laschà nagina schanza a la concurrenza a Les Gets. Il mountainbiker da 32 onns ha gudagnà la cursa sut cundiziuns frestgas e bletschas avant il Tschec Ondrej Cink (+ 25 sec.) e l’actual campiun mundial franzos Jordan Sarrou (+ 35 sec.).

00:29 video L'arrivada dal victur Mathias Flückiger Or da Sport-Clip dals 04.07.2021. laschar ir

Ina buna prestaziun ha er Nino Schurter mussà. Il Grischun è vegnì 5avel (+ 1:21 min.) ed uschia mussà che sia furma constat e ch’el è sin buna via en vista als gieus olimpics a Tokio nua che Schurter emprova da defender ses titel olimpic da Rio 2016. Cun Lars Forster sco 9avel ha in terz svizzer cuntanschì in plaz sut ils top 10.

Legenda: Nino Schurter durant la cursa a Les Gets. mad

Betg la cursa dals Sursilvans

Betg ì sco giavischà èsi perencunter al trio sursilvan. Tant Andrin Beeli da Sagogn sco er Vital Albin da Tersnaus han pers passa 8 minutas sin Mathias Flückiger e la finala stuì sa cuntentar cun ils plazs 52 respectiv 54. Ursin Spescha da Sevgein ha pers passa 11 minutas ed ha terminà la cursa sco 82avel.

Betg a la partenza è tranter auter stà Mathieu van der Poel, l’Ollandais ch’è sa participà durant l’emprima emna dal Tour de France. Van der Poel ha uss dentant bandunà il Tour de France per sa concentrar sin la cursa olimpica da mountainbike. Sia gronda finamira è da gudagnar aur a Tokio.

01:58 video Loana Lecomte ina classa per sa sezza Or da Sport-Clip dals 04.07.2021. laschar ir

Lecomte betg da batter

Tar las dunnas d’elita n’è sa midà nagut. La Franzosa Loana Lecomte dominescha vinavant la scena da mountainbike. La giuvna da 21 onns ha er triumfà a Les Gets a moda suverana ed uschia festivà la quarta victoria en la quarta cursa da cross country da la cuppa mundiala en questa stagiun. Tar sia cursa da chasa ha Lecomte battì la Svedaisa Jenny Rissveds per bunamain ina minuta. Cumplettà il podest sco terza ha Evie Richards da la Gronda Bretagna.

Be Sina Frei persvada

En la davosa cursa avant ils gieus olimpics ha ord vista svizra sulet Sina Frei pudì persvader a Les Gets. Ella è vegnida 7avla cun in retard da passa trais minutas. Linda Indergand ha terminà la cursa sco 12avla ed Alessandra Keller sco 19avla. Betg a la partenza è stada Jolanda Neff.

Uss spetga la cursa olimpica a Tokio. Ils umens d'elita cun Nino Schurter, Mathias Flückiger e Filippo Colomba cumbattan per las medaglias il glindesdi, ils 28 da fanadur, las dunnas d'elita il mardi, ils 29 da fanadur 2021.