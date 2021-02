Il duel tranter il Club da hockey da Tavau ed ils ZSC Lions è sin glatsch svizzer in classicher. Las duas equipas han gia mussà tantas partidas spectacularas, ch'igl è mintga giada in plaschair da vesair quests duels. Durant questa stagiun na riva il HCD dentant anc betg da tegnair encunter. Era sche l’equipa grischuna è ida en avantatg ha il ZSC vieut il gieu durant las ultimas diesch minutas.

Spert l'emprim gol, lura tensiun a la fin

La partida aveva cumenzà perfetg per il HCD. Suenter quatter minutas e mesa ha il HCD pudì profitar dad in sbagl dal goli da Turitg e far l’emprim gol. En il terz d’amez n'è quai dentant betg gartegià a l’equipa indigena dad augmentar quest avantatg. Durant il davos terz è alura vegnida la reacziun dals ZSC Lions.

Aifer da mo sett minutas ha la squadra da la bassa l’emprim egualisà ed alura vieut la partida. Durant las davosas minutas ha Tavau dà dal tuttafatg ord maun il gieu. Uschia perda la squadra grischuna era la terza partida da questa stagiun encunter ils ZSC Lions. Entant che Turitg resta sin plazza duas da la tabella, resta Tavau sin plazza sett.

Marc Wieser suenter la sconfitta

Ils ulteriurs resultats da la saira:

Friburg – Lugano 1:2

Lakers – Berna 5:2

Losanna – Zug 5:1