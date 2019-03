Il skiunz bernais gudogna il classament spezial da la cursa rapida per la segunda giada en seria.

Beat Feuz gudogna la culla pitschna da la cursa rapida per la segunda giada en seria.

En l'ultima cursa rapida da la stagiun en l'Andorra è Beat Feuz vegnì sisavel. Quai cun in retard da 0,64 secundas sin il victur e sulet concurrent per la culla pitschna, il Talian Dominik Paris. Per Paris èsi stà la quarta victoria en ina cursa rapida questa stagiun, la terza en seria.

Il Norvegiais Kjetil Jansrud e l'Austriac Otmar Striedinger cumpletteschan il podest. Meglier Svizzer è stà Mauro Caviezel sco quart.

Ils ulteriurs Svizzers: Carlo Janka è vegnì 9avel, il campiun mundial dals juniors Lars Rösti 15avel e Gilles Roulin ha terminà la cursa sco 22avel.

Feuz cun stagiun constanta

Beat Feuz ha manchentà a Soldeu per la segunda giada questa stagiun in plaz da podest en la cursa rapida. Il Bernais è stà questa stagiun sis giadas sin il podest en sia disciplina da parada. Duas giadas è el vegnì sisavel.

