La delegaziun da Swiss Cycling ha gudagnà set medaglias al campiunadi mundial da mountainbike a Leogang en l’Austria. La suletta medaglia dad aur ha gudagnà Camille Balanche en la disciplina da downhill. Als spezialists da cross country n’èsi betg reussì da gudagnar in sulet titel. Els turnan a chasa cun trais medaglias d’argient e trais medaglias da bronz.

Cunquai n’èsi betg reussì dal tut als spezialists da cross country da repeter ils success dals davos onns. Als davos trais campiunadi mundials eran ils Svizzers mintgamai stads cleramain il numer 1 en questa disciplina. A Leogang han ils Franzos procurà per la musica cun gist tschintg medaglias d'aur.

Schurter e Vital senza medaglia

Plirs svizzers n’èn betg vegnids a frida cun las cundiziuns en l’Austria, uschia er betg Nino Schurter ch’ha suenter tschintg triumfs en seria stuì sa cuntentar be cun il 9avel plaz. Er Vital Albin, avant in onn anc terz, ha en sia davosa cursa tar ils umens sut 23 onns manchentà cleramain ina medaglia. El è vegnì 7avel. Perencunter ha cun Janis Baumann dad Igis in giuven Grischun mussà sia classa. El è daventà vicecampiun mundial tar ils juniors. El vala sco ina da las grondas speranzas per l’avegnir.