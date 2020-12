Da moda suverana ha il Talian Federico Pellegrino gudagnà a Tavau. El ha laschà davos el Alexander Bolshunov da la Russia ed Andrew Young da la Gronda Britannia. En il final dals megliers sis è er il giuven atlet svizzer Valerio Grond stà. Quai gist en sia emprima cursa da la cuppa mundiala. En il final ha l'atlet da Tavau da 20 onns dentant gì nagina schanza cunter ils passlunghists rutinads, ed è daventà sisavel.

Fähndrich manchenta podest per 4 tschientavels

Ditg hai vesì or bain ord vista svizra. La Lucernaisa Nadine Fähndrich ha mussa buns sprints a Tavau. En il final n'hai dentant per 4 tschientavels betg tanschì per il podest. La Russa Nepryaeva è stada in zic pli svelta che la Svizra ed uschia fatg il pass sin il podest.

Legenda: Keystone

Cursas senza atletas ed atlets da la Scandinavia

Pervia dal coronavirus n'èn ils atlets e las atletas da la Norvegia, Svezia e Finlanda betg vegnids a Tavau per las cursas da la cuppa mundiala. Per els saja la situaziun memia malsegira da s'infectar cun il virus e lura stuair desister da cursas. Uschia han bleras favuritas e favurits manchà a Tavau.