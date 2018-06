Durant ch’ils giugaders svizzers han dastgà giudair per l’emprima giada in di liber dapi ch’els èn arrivads en Russia ha Peter Gilliéron, il president da la Federaziun svizra da ballape, tratg in’emprima bilantscha ord vista svizra.

Cuntent è Peter Gilliéron cun la prestaziun sportiva da la naziunala svizra. Tant cunter la Brasilia sco er cunter la Serbia haja la Svizra mussà in bun gieu. Oravant tut ha imponì Gilliéron co ils Svizzers han mintgamai reagì suenter avair survegnì in gol. Tge che saja uss pussibel en quai turnier saja grev da dir, en il ballape saja tut pussibel. Gilliéron è dentant da buna speranza che Vladimir Petkovic possia manar lunsch quest’equipa a quels campiunadis mundials.

Gilliéron è da buna speranza

Prendì posiziun ha Peter Gilliéron er en chaussa Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri ch’han mussà l’evla dubla suenter lur gols cunter la Serbia. La cumissiun disciplinara da la FIFA ha avert ina procedura cunter ils dus giugaders svizzers cun ragischs en il Cosovo respectiv en l’Albania. Gilliéron na crai dentant betg ch’i dettia in chasti. E schebain vegnissan els franc a prender posiziun e reagir. La FIFA haja in’entira paletta da pussaivladads co chastiar ils dus giugaders, i saja fitg grev da far ina prognosa.

L’impurtant saja da sa concentrar sin il turnier e metter il focus sin il terz e davos gieu da gruppa la mesemna saira a las 20:00 uras a Nischni Nowgorod cunter la Costa Rica. In pari tanscha a la Svizra da sa qualifitgar ord atgna forza per l'otgavelfinal.

