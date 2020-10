Il Talian Filippo Ganna ha gudagnà la 5avla etappa dal Giro d'Italia. Il campiun mundial en la cursa cunter l'ura ha gudagnà suenter 225 kilometers solo a Camigliatello Silano en la Calabria.

Ganna ha cuntanschì l'arrivada da la 5avla etappa cun in avantatg da 34 secundas sin il segund, Patrick Konrad da l'Austria. Terz è vegnì il Portugais Joao Almeida che maina actualmain la cursa cun 43 secundas avantatg sin il Spagnol Pello Bilbao.

Per Ganna è quai gia la segunda victoria d'etappa durant quest Giro d'Italia. La sonda ha el decidì per sai la cursa cunter l'ura cun arrivada a Palermo.