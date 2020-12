Thornton ha giugà 12 gieus per il HCD ed ha sajettà tschintg gols e fatg sis assists. Per «Big Joe» ch'è maridà cun ina da Tavau èsi stà il terz intermezzo cun ils da Tavau.

La nova stagiun da la NHL cumenza il pli baud il schaner. Thornton, il draft numer 1 dal 1997, è sa cunvegnì durant la pausa da stagiun ad in contract per in onn cun ils Maple Leafs. Avant ha el giugà 15 onns per ils San Jose Sharks.