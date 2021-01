La situaziun per La Diagonela 2021 è stada fitg speziala. Per l’ina era ditg betg cler sche ed en tge furma che la 8avla ediziun da La Diagonela po avair lieu. Per l’autra hai dà dus dis avant la cursa navaglias en Engiadina.

Dumagnà mintga situaziun

Tuttina è Ramun Ratti, il president dal comité d’organisaziun, fitg cuntent cun la cursa. Las situaziuns spezialas pervia corona ed er la naiv ha il team da La Diagonela dumagnà tenor Ratti fitg bain. Il di da cursa èn las cundiziuns numnadamain stadas idealas – igl è stà in di da pumpa cun sulegl e tschiel blau tut il di.

Victurs surprendents

Plaschair ha Ramun Ratti er ch’i ha dà dus victurs surprendents a La Diagonela. Jenny Larsson ed Oskar Kardin, tuts dus Svedais: numnadamain gudognan tuts dus per l’emprima giada ina cursa da distanza lunga.

Proxim onn puspè ina cursa populara

Pervia corona è La Diagonela 2021 be stada ina cursa da profis. Aspectaturs n’eran anc betg lubids – pia ha er mancà l’atmosfera. Ramun Ratti spera ferm che La Diagonela po avair lieu il proxim onn puspè sco usità, numnadamain en furma d’ina cursa populara.

La 9avla ediziun da La Diagonela vegn ad avair lieu la sonda, ils 22 da schaner 2022.