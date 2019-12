Legenda: Serge Pelletier surpiglia il timun tar l'equipa da hockey da Lugano. Keystone

Il Canadais da 54 onns ha survegnì in contract fin la fin da la stagiun. Per Pelletier èsi in return – gia dal 1989 fin il 2000 è el stà coach dals juniors e pli tard assistent da l'emprima equipa dals Tessinais.

Pelletier che suonda sin il Finlandais Sami Kapanen, enconuscha il hockey svizzer e la liga naziunala. Lugano è sia quarta staziun sco scheftrenader en la pli auta liga svizra. Avant ha el gia lavurà per Fribourg-Gottéron, l'EV Zug e per il rival da chantun da Lugano – Ambri Piotta.

