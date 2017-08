Marcel Hirscher out per quatter mais

Perquai ch'el ha rut il ravel sanester durant in trenament è il skiunz austriac probabel pir puspè il december da la partida.

Sco quai ch'il medi da Marcel Hirscher, Gerhard Oberthaler ha ditg envers a la gasetta «Wieder Kurier» saja pussaivel ch'i duria fin a 15 emnas fin che Hirscher possia dar ses comeback. L'accident è capità durant in trenament sin in glatscher a Carinzia en l'Austria.

Il skiunz da 28 onns ha rut il ravel sanester. In'operaziun na saja betg necessaria, ma il pe stoppia vegnir mess en gip per sis emnas, enfin che Hirscher possia puspè cumenzar cun il trenament da basa, uschia ses medi vinavant.

Marcel Hirscher ha gudagnà ils ultims onns la culla da cristal gronda sis giadas en seria. Quai è record.



