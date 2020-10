Ils juniors svizzers van per ulteriuras medaglias al campiunadi europeic da mountainbike al Monte Tamaro en il Tessin. Janis Baumann dad Igis va per argient, Luke Wiedmann per bronza. Aur fa il Danais Oliver Verdersö Sölvhöj.

La fitg buna prestaziun svizra cumplettescha Dario Lillo che daventa quart.