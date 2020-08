La nova stagiun da hockey en las duas pli autas ligas da la Svizra cumenza il prim d'october. Quai ha la liga decidì ensemen cun ils responsabels dals clubs. Oriundamain eri previs d'entschaiver duas emnas pli baud. La decisiun actuala ha da far cun in conclus da la Confederaziun. Quella ha decis la mesemna passada da lubir occurrenzas cun passa 1'000 persunas a partir dal prim d'october.

Concept da segirezza

Vinavant han ils clubs er approvà in concept da segirezza. Tenor quel vala en tut ils stadions in obligatori da plazzas da seser, da purtar mascras e da registraziun per pussibilitar in eventual contact tracing. Ultra da quai duain ils organisaturs prender mesiras per evitar grondas fullas da persunas en ils stadions. Fans d'ordaifer na dastgan betg ir en il stadion.

Trais dis avant che la nova stagiun cumenza, vegnan tut ils giugaders e las collavuraturas e collavuraturs dals clubs testads sin Covid-19.

Dumber da fans?

Quantas persunas che dastgan ir en ils stadions, stoppia probablamain mintga chantun decider sez. Ils clubs da la National League e da la Swiss League veglian dentant chattar ina soluziun che vala en tut la Svizra. Els pretendan ch'ils chantuns lubeschan almain tants fans en il stadion, sco quai ch'igl ha plazzas da seser.

Er stagiun da ballape cumenza in'emna pli tard che previs

Il start per il campiunadi svizzer da ballape en la Super League e la Challenge League vegn spustà sin la fin d'emna dals 19 e 20 da settember. In'emna pli tard che previs.

La Swiss Football League resguarda cun quai medemamain la decisiun dal Cussegl federal da puspè lubir occurrenzas grondas cun passa 1'000 persunas a partir dal prim d'october. Uschia sto mintga club dar be pli in gieu da chasa cun maximal 1'000 aspectaturs.