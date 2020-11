Las cursas da passlung Tavau Nordic ils 12 e 13 da december han lieu quest onn senza aspectaturs. Per ils responsabels saja impurtant che l'occurrenza possia vegnir organisada malgrà Covid-19. Il concept da protecziun prevesa perquai ch'i na dat nagin publicum.

Per evitar fulas da glieud a l'ur da la loipa, vegnia a dar barricadas a barrieras sco er controllas. Il stab da crisa da Tavau appelescha a la populaziun da persequitar las cursas a chasa avant la televisiun.

In dals passlunghists che trena a Tavau e che vul er far ina buna figura durant las cursas da chasa a Tavau è Jonas Bauman. Sco ch'el ha ditg avant duas emnas envers RTR, saja el tuttina optimistic per la stagiun d'enviern.