Ils Franzos sut la batgetta dal trenader Didier Deschamps valevan davent dal cumenzament sco in dals gronds favurits ed han la finala merità il titel, il segund suenter il 1998 en l'agen pajais. La Frantscha vala almain fin il proxim grond turnier puspè sco «La Grande Nation» dal ballape.

Blers gols entras situaziuns da standard

Al campiunadi mundial en Russia è vegnì mussà in bun ballape, ma er in ballape fitg tactic. Ina gronda part dals gols èn capitads suenter situaziuns da standard sco in corner u in culp liber. Sajettar gols ord il gieu para adina dad esser pli grav. Er na datti naginas pitschnas naziuns da ballape pli. Mintgin sa quasi batter mintgin, uschia ch'era ils favuits ston lavurar fitg per vegnir al success.

Consultaziun da video

En memoria dal campiunadi mundial 2018 en Russia resta er il novum, la consultaziun da video en cas da dubi. 20 giadas ha l'arbiter fatg diever da quella purschida. Per l'ina n'èn ils arbiters betg pli stads uschè fitg en la critica e per l'autra èn ils gieus vegnids pli fairs e transparents.

Tut en tut lascha la Russia enavos in fitg bun maletg da quest campiunadi mundial. Sco gia ils gieus olimpics dal 2014 han ils Russ er organisà quest campiunadi mundial a moda suverana. I n'ha dà nagins incaps e la Russia ha pudì manar tras in turnier fitg segir ed attractiv. Er sche la Russia è savens involvida en novitads negativas, durant las davosas emnas è ella sa mussada da sia meglra vart al rest dal mund.

Il proxim e 22avel campiunadi mundial è lura dals 21 da november fin ils 18 da december 2022 a Katar.

Sabrina Bundi ed Andreas Wieland fan revista dal campiunadi

RR actualitad 07:00