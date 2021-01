Il schef da sport dal HCD banduna la squadra. Raeto Raffainer surpiglia ina nova sfida professiunala tar il Club da Hockey da Berna. L'Engiadinais è stà in onn e mez tar il club da Tavau.

Per il CEO dal Club da Hockey da Tavau, Marc Gianola, saja la decisiun vegnida surprendenta. Il club tschertgia uss in nov schef da sport. La planisaziun per la proxima squadra saja schon bain avanzada. Uschia n'hajan ins nagin squitsch da temp, vegn Gianola cità en ina communicaziun. Ins veglia uss evaluar pussaivels candidats.

Cura che l'Engiadinais da 39 onns surpiglia la nova plazza a Berna, na saja anc betg cler. Tar il SCB surpren Raffainer la funcziun sco «Chief Sport Officer». Cunquai daventa el tar Berna il responsabel per il schef da sport.

Raeto Raffainer era dapi la stad 2019 il schef da sport dal club da hockey da Tavau.

