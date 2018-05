Victoria per Nino Schurter ad Albstadt en Germania. Il mountainbiker grischun ha gudagnà la segunda cursa da da la cuppa mundiala da la stagiun avant il Franzos, Stéphane Tempier e l’Ollandais Mathieu van der Poel. Segund meglier Svizzer è stà Mathias Flückiger sin plaz 6. Ses frar Lukas Flückiger è vegni 8avel.

Victoria da giubileum per Neff

Jolanda Neff ha gudagnà la segunda cursa da la stagiun da mountainbike cross country ad Albstadt en Germania. Quai cun in avantatg da passa duas minutas sin Yana Belomoina da l’Ucraina e l’Ollandaisa Anne Tauber. Per Neff è quai la 10avla victoria da sia carriera en la cuppa mundiala.

L'ulteriura Svizra Alessandra Keller ha manchentà sco quarte mo per set secundas in plaz sin il podest. E Linda Indergand ha procurà sco sisavla per in ulteriur bun resultat en il team svizzer.

Legenda: Jolanda Neff festivescha sia 10avla victoria ad Albstadt. Keystone

RR novitads 14:00