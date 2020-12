Las cursas da la cuppa mundiala da ski cross ad Arosa èn in success per l’equipa Svizra. Suenter las bunas prestaziuns dal mardi saira cun trais plazs da podest, ha l’equipa Svizra procurà la mesemna per ina dubletta. La Svizra ha puspè pudì festivar trais plazs da podest. Tar las dunnas ha Fanny Smith gudagnà per la 24avla giada ina cursa da la cuppa mundiala. Er sin plaz trais è avanzada ina skiunza Svizra: Talina Gantenbein da Scuol festivescha ses emprim plaz da podest.

Bun sentiment da la bell’entschatta

Gia avant las emprimas cursas da quest enviern aveva la campiunessa olimpica da junioras in bun sentiment. Ils davos trenaments sin las pistas da Laax eran stads stupents. Ed era la stad, durant il davos bloc da la scola da recruta per sportists da professiun a Magglingen, ha Talina Gantenbein pudì trenar optimal. Ella ha vivì quasi 24 uras per il sport.

Finamira: in plaz tranter ils megliers diesch

Avant la nova stagiun ha Talina Ganteinbein stipulà il giavisch da far il proxim pass. Ella ha mess a sasez la finamira dad avanzar ina giada en ils top diesch. Fin qua eran dus 11avles plazs ils megliers resultats da la skiunza da Scuol en la cuppa mundiala da ski cross. Che questa finamira gartegia gia tar l’emprima cursa da la stagiun è d’ina vart ina surpraisa, da l’autra vart dentant er betg. La skiunza da Scuol ha senza dubi la classa per far il sigl sin il podest.