Victoria istorica: Daniel Yule gudogna sco emprim Svizzer suenter l'onn 2007 il slalom dad Adelboden. Yule che manava suenter l'emprim percurs ha tegnì ils gnervs e manà a chasa la victoria. Il Vallesan triumfescha cun in avantatg da 23 tschientavels sin Henrik Kristoffersen da la Norvegia. Il podest cumplettescha Marco Schwarz da l'Austria.

3 Svizzers en ils top 10

Ramon Zenhäusern, anc terz suenter l'emprim percurs, croda per 8 tschientavels sper il podest e vegn quart. Loic Meillard croda dal 5avel enavos sin il 9avel plaz. Tanguy Nef ch'era quart suenter l'emprim percurs è crudà ora. Marc Rochat sco 16avel e Reto Schmidiger sco 23avel cumpletteschan la buna prestaziun dals spezliasts da slalom a lur cursa da chasa.

Emprim Svizzer cun trais victorias en il slalom

Daniel Yule ha uschia er realisà la segunda victoria svizra al slalom dad Adelboden. Il slalom vegn manà tras dapi l'onn 2000. Avant 13 onns aveva Marc Berthod gudagnà cun il numer da partenza 60 al Chuenisbärgli.

En pli è Yule era il sulet Svizzer ch'ha enfin uss gudagnà trais cursas da slalom en la cuppa mundiala. Gudagnà duas giadas han da sias uras er ils skiunzs Dumeng Giovanoli, Pirmin Zurbriggen e Didier Plaschy.

Sandro Simonet sto spetgar vinavant per reussir

Per il Grischun Sandro Simonet n'hai er questa giada be per pauc betg tanschì per la qualificaziun dal segund percurs. El è vegnì 32avel en l'emprim percurs. Quai cun in retard dad 1,63 secundas sin ses collega da team Daniel Yule.

