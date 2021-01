Gia per la quarta giada organiseschan ins a Scuol cursas da la cuppa mundiala da snowboard alpin. Igl è quasi gia tradiziun che l’elita dal snowboard alpin s’entaupa ina giada l’onn sin la enconuschenta costa da Prui sur Ftan. Per la delegaziun svizra èn las cursas a Scuol las cursas da chasa, qua vulan ils snowboardists e las snowboardistas indigenas mussar spezialmain bunas prestaziuns.

Julie Zogg terza, Nevin Galmarini setavel

Era questa giada puspè èsi grategià ad ina atleta svizra da far il pass sin il podest. Questa giada ad Julie Zogg da Walenstadt. La qualificaziun per la cursa ha Julie Zogg terminà sco tschintgavla. En il quart final ha ella alura gudagnà encunter Selina Jörg da la Germania.

Suenter che ella aveva pers il mezfinal ha Julie Zogg puspè gudagnà il final pign ed è vegnida terza. Per la snowboardista da 28 onns è il podest da Scuol ina gronda satisfacziun. En las cursas avant na aveva ella betg fatg il pass sin il podest, malgrà che ella era en il trenament en furma. Las ulteriuras svizras che eran en la cursa suenter la qualificaziun èn tuttas crudà or da la decisiun en il quart final.

Uschia era ils meglier umens, Nevin Galmarini e Dario Caviezel. Per Nevin Galmarin èn las cursas a Scuol las cursas da chasa, questa giada dentant er in zichel las cursas da comeback. 22 mais n'era il snowboardist dad Ardez betg en la cuppa mundiala, dapi trais emnas è il campiun olimpic puspè enavos. Cun la setavla plazza a Scuol è el per il mument cuntent, era sch'el vess gugent mussà anc dapli. Dario Caviezel ha fatg in grond sbagl gia a l'entschatta da la cursa da quart final ed è a la fin vegnì otgavel.

Larissa Gasser – l'unica dunna indigena

La giuvna Larissa Gasser da Madulain è stada l'unica dunna indigena a la partenza a Scuol. Durant l'entira stagiun è ella anc a la tschertga da la furma. En tut las trais cursas da la cuppa mundiala da fin qua ha ella manchentà da sa qualifitgar per la runda da ko. Er a Scuol, nua che Larissa Gasser è vegnida 24avla.