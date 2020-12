Terza plazza da podest en trais dis per Corinne Suter

Il podest:

1. Ester Ledecka 1:24,64

2. Corinne Suter + 0,03

3. Federica Brignone + 0,35

Corinne Suter ha gia gudagnà stersas ina cursa rapida ed è vegnida ier segunda en la segunda cursa rapida a Val d'Isere. Oz en il super-G anc ina giada in segund plaz, puspè è ella sin il podest. Questa giada è ella vegnida battida da Ester Ledecka e quai be per 3 tschientavels.

Las ulteriuras svizras:

5. Lara Gut-Behrami + 0,78

9. Michelle Gisin + 1,24

16. Priska Nufer + 1,84

18. Jasmine Suter + 1,93

29. Joana Hählen + 2,78

29. Jasmine Flury + 2,78

35. Noémi Kolly + 3, 24

42. Rahel Kopp + 4,19

OUT Luana Flütsch

Anc n'èn betg tuttas atletas en l'arrivada, vid las plazzas davos poi anc dar midadas.