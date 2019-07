Jakub Paul da Cuira ha manchentà la schanza gronda da sa qualifitgar per l'emprima giada per in turnier dad ATP. En la segunda runda da la qualificaziun per il turnier da Gstaad ha il giuven da 20 onns pers cunter il Columbian Daniel Elahi Galan en trais sets cun 1:6, 6:2 e 6:7. Paul n'ha betg pudì nizzegiar otg ballas da matsch. Il Columbian Daniel Elahi Galan è dentant classà sin la glista da rangaziun mundiala per 400 plazzas meglier che Jakub Paul.

