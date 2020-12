Rosie Brennan è senza dubi la gronda figura a las cursas da la cuppa mundiala a Tavau Nordic 2020. Be in di suenter ses triumf en il sprint n'ha l'Americana er laschà nagina schanza a la concurrenza en la cursa da distanza sur 10 kilometers. Brennan ha la finala gudagnà cun in avantatg da passa ina mesa minuta avant la Russa Yulia Stupak. Cun Hailey Swirbul sco terza ha anc ina segunda americana pudì far il pass sin il podest.

Svizras nizzegian betg l'avantatg da chasa

Nadine Fähndrich ha ditg cumbattì per in plaz sut las top 10. La finala è Fähndrich vegnida 12avla. En il sprint il di avant aveva la Lucernaisa anc manchentà il podest sco quarta be piz a cup. Tut las autras Svizras n'han betg pudì persvader sin lur loipa da chasa al pe dal Flüela e manchenta in plaz sut las top 30. La mattadura locala Laurien van der Graaff ha schizunt dà forfait per la cursa da distanza.

Ina bella experientscha

Las duas Engiadinaisas Anja Lozza (20) da Zuoz e Giuliana Werro (21) da Zernez han dà lur debut en la cuppa mundiala. Anja Lozza ha pers passa trais minutas ed è vegnida 41avla e Giuliana Werro ha pers passa quatter minutas e terminà la cursa sco 44avla. Per las duas giuvnas sut 23 onns èsi en emprima lingia dentant ir per fufragnar ina giada en quest mund d’elita e rimnar las emprimas experientschas en la cuppa mundiala.