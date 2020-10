La stagiun da hockey passada hai gì num andetgamain per ils fans da star ord l’arena – ed uschia èn las equipas stadas sfurzadas da giugar hockey senza sustegn giu da las retschas.

Per tegnair en las reglas da corona durant la nova stagiun, ha la liga da hockey fixà in concept da segirezza fitg sever. Uschia èsi puspè pussaivel da giugar hockey sin glatsch cun e per ils fans. Il HCD avra questa sonda per l’emprima giada suenter otg mais l’arena da glatsch per ses fans. Hockey sin glatsch sut circumstanzas da protecziun.