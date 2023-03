Il Club da hockey da Tavau ed ils SC Rapperswil-Jona Lakers sa mettan ensemen, per promover il hockey da dunnas davent da la stagiun 2023/2024.

HCD e Lakers ensemen per dapli hockey da dunnas

Ils dus clubs veglian cuntinuar il project da promoziun Girls Ost, en collavuraziun cun il Center da prestaziun Svizra Orientala per il hockey da dunnas a Kreuzlingen. En quest rom survegnan las buobas sustegn, davent da la scola da hockey fin al stgalim U17.

Sco ils dus clubs scrivan en ina communicaziun, vulan els uschia preparar las giuvnas per dar gieus cun la squadra da la Women’s League a Tavau. E giugadras dal HCD che n’èn anc betg prontas per la pli auta liga, pon far experientschas tar la squadra dals Lakers.

Ina collavuraziun cun ulteriurs clubs saja vinavant pussaivla, hai num en la communicaziun. Ina squadra en la segund’auta liga da dunnas en la regiun Turgovia restia in tema.