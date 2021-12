Cun nizzegiar il princip 2G, possian las aspectaturas ed ils aspectaturs vaccinads u guarids vinavant visitar ils gieus da chasa senza ulteriuras restricziuns, scriva il club da hockey d'Arosa. En ils 9 gieus da chasa d'enfin uss n'hajan els betg registrà persunas, che hajan extra laschà far in test per vegnir en il stadion.

La regla da 2G per visitar in gieu da chasa dal EHC Arosa vala davent da mesemna, cura ch'ils Grischuns fruntan sin l'emprim da la tabella Basilea.

Divertiment senza restricziuns

Sch'ins avess vulì mantegnair il principi da 3G avessan aspectaturs e gidanters stuì purtar durant tut il temp en il stadion ina mascrina ed avessan be durant seser pudì consumar. Cun 2G scrodan questas cundiziuns. Ils gieus a chasa possian uschia vegnir realisads senza purtar mascrina. Il club è persvadì ch'el po cun il princip 2G pussibilitar als aspectaturs in divertiment dal temp liber senza grondas restricziuns.