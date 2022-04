Cun la victoria da 2:1 cunter l'EV Zug en il Hallenstadion, pon ils ZSC Lions augmentar la seria sin 2:0.

Sco gia en l'emprima partida han ils Lions pudì volver il gieu. Zug ha sajettà l'emprim gol en la 23avla minuta, tras Yannick Zehnder. Sven Andrighetto ha lura pudì egualisar en la 30avla minuta. E trais minutas avant la fin da la partida ha Denis Malgin marcà il 2:1. Era cun barattar il goli Leonardo Genoni cun in sisavel giugader sin il glatsch, n'ha Zug betg pli cuntanschì d'egualisar.

Break en l’emprima partida

Cun 3:2 han ils ZSC Lions gudagnà l’emprima partida dal playoff final. En il stadion a Zug han ils Turitgais cuntanschì ina victoria da vaglia e spectaculara.

Cumenzà ha la partida numnadamain bain per l'EV Zug, suenter dus terzs stevi 2:0. En il davos terz han ils Lions lura pudì scursanir. Il 2:2 ch'avess muntà la prolungaziun è dentant pir crudà en la 59avla minuta. Ed igl è lura vegnì anc meglier per ils Turitgais – cun in gol tras Justin Azevedo 2,2 secundas avant ch’il temp regular fiss stà passà.